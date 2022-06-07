شلوف: طالما هناك مليشيات تسيطر على الدولة والقرار وتفرض الأمر بقوة السلاح فلن نصل لحل

ليبيا – قال رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف إن المشكلة في ليبيا هي مشكلة أمنية، وبخصوص مطالبة البعض بتطبيق النظام الفيدرالي، فإن هناك مجموعة من المنادين بتطبيق النظام الفيدرالي تدعو للانفصال، وهذا الطلب ناتج عن رد فعل وليس مشروع نظام.

شلوف رأى في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن يكون الحل أمنيًا في الأساس، وبعد ذلك يأتي شكل الحكم والنهوض بالقطاع الاقتصادي، ولكن يجب أن يراعى أمور كثيرة، منها بأن ليبيا ليست مجرد ثلاثة أقاليم تاريخية، وأن تطبيق الحل الفيدرالي يجب أن يكون له أفق أوسع من ذلك.

وأضاف: “نحتاج لتطبيق الحكم المحلي سواء بشكل فيدرالي أو لا مركزي آخر، يجب أن يكون شاملًا لكل المناطق في ليبيا، ويضمن العدالة في توزيع الثروة على جميع المناطق وليس في الأقاليم. وأعتقد أن دستور 51 لا يستطيع حل المشاكل الحالية وأن الحل يجب أن يكون أمنيًا بالدرجة الأولى”.

وأوضح أن الدعوة لعودة الملكية في حد ذاتها قد تكون رد فعل، ومن الممكن أن يكون هذا هو الحل؛ لأن ليبيا تحتاج إلى رئيس أو ملك، لكن يجب أن يسبق ذلك الحل الأمني فمهما كانت الشخصية التي ستأتي لحكم ليبيا لن تسيطر ما لم يستتب الأمن ويتم جمع السلاح ويكون محتكر عند الدولة.

وتابع: “أي كان شكل النظام مركزي ملكي فيدرالي وغيره، طالما هناك مليشيات تسيطر على الدولة والقرار، وتفرض الأمر بقوة السلاح فلن يكون هناك حل أيًا كان شكل نظام الحكم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية