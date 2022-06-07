العرادي يعلن دعمه لفتوى الغرياني الأخيرة

أيد عبدالرزاق العرادي القيادي فى حزب العدالة والبناء فتوى المفتي المعزول الصادق الغرياني بشأن تطبيق قانون الحرابة على الذين يمنعون الماء ويسرقون أسلاك الكهرباء ويقطعون أرزاق الشعب الليبي بوقف إنتاج النفط، داعيًا إلى أن تقوم الحكومة بدورها في القبض عليهم وتقديمهم للعدالة وفق قانون الحرابة رقم 13 لعام 1996.

العرادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “أما التواصل مع الدول المتدخلة في الشأن الليبي عبر مسؤولي الملف (في العادة المخابرات) فهذا يقع في إطار الفوضى التي تعيشها ليبيا”، بحسب قوله.

وأضاف: “تواصل كل الأطراف (خارج الإطار البروتوكولي) لا يتم إلا عبر هذه القنوات سواء كان مع مصر أو مع تركيا أوغيرها، ولذلك فلربما ما ذكره الشيخ الصادق بشأن هذا التواصل بحاجة إلى مراجعة”، بحسب قوله.