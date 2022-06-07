قصيبات: نقص مياه الشرب وغاز الطهي وزيادة الأسعار ستواجه الليبيين خلال الفترة المقبلة

ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي الليبي يوسف قصيبات أن أزمة إغلاقات النفط ستستمر في خلق أزمات معيشية أخرى، يكون المواطن الليبي الضحية الأولى فيها.

قصيبات وفي حديث مع وكالة “الأناضول” التركية توقع أن الأزمة المقبلة ستكون أزمة مياه الشرب، لأن محطات المياه في ليبيا تعمل بالكهرباء لضخ المياه للمدن، وهو ما سيتأثر أيضًا بانقطاع الكهرباء بسبب نقص الإمدادات.

وزاد: “كذلك بدأت تظهر أزمة في نقص غاز الطهي من ضمن الأزمات المتوقعة بسبب وقف إنتاج وتصدير النفط، هو غلاء الأسعار وذلك لسببين”.

وأكمل: “السبب الأول هو نقص وقود الديزل الذي تعمل به شاحنات نقل البضائع، وذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع بالنسبة للتجار الذين سيزيدون الأسعار بنسبة متوقعة 15 بالمئة”.

أما السبب الثاني وفق قصيبات، فهو ندرة فتح اعتمادات توريد السلع للتجار لدى البنك المركزي، والذي سيؤدي لرفع الأسعار،مؤكدًا أن المركزي لن يكون قادرًا على مد التجار بالدولار الذي مصدره الوحيد في ليبيا هو إيراد تصدير النفط المتوقف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية