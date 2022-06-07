البرلمان يناقش مشروع الميزانية العامة والقانون الموحد للمرتبات

شهدت مدينة سرت، الثلاثاء، عقد الاجتماع الثاني للجنة دراسة مخرجات اجتماع مجلس النواب بمدينة سرت في 31 مايو الماضي والمُشكّلة من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وناقشت اللجنة بشكل مفصل جميع الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م المقدم من الحكومة، وفقًا لما ذكره المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق على صفحته الشخصية.

والتأم اجتماع، الثلاثاء، بحضور الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بالحكومة الليبية؛ لغرض تجهيز مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب الأيام المقبلة.

كما بحث المجتمعون القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة لتحسين مستوى دخل المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع، وفقًا للمتحدث عبدالله بليحق.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعين الأول والثاني قد عُقدا في غياب مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والرقابية مثل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مما أثار جدلاً واسعًا وسط ما يشهده الملف الليبي من خلافات حادة وانقسامات تهدد بعودة البلاد إلى المربع الأول وثنائية السلطات التنفيذية وحتى التشريعية.

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