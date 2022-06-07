وزير الزراعة والثروة الحيوانية لرئيس هيئة تنمية منطقة فزان الزراعية: يطلب منكم عدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة من الحكومة المنتهية ولايتها

وجه وزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس بوحسن، كتاباً رئيس هيئة تنمية منطقة فزان الزراعية.
وزير الزراعة، وفي كتابه الذي طالعته قناتنا، قال: “بالاشارة إلي التعميم الصادر من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رقم (1) ورقم (2) الصادرين بتاريخ 2022/3/22 م والذي مفادهما عدم ترتيب أي الترامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية وكذلك منع أو تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية”.
وتابع: “يطلب منكم التقيد والالتزام بما ورد في المنشورين المحالين إليكم طي كتابنا هذا وعدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة من الحكومة المنتهية ولايتها قانونيا”.
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