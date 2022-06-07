معزب: حديث عقيلة صالح عن الدستور إهدار للوقت

وصف عضو المجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، حديث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن إعداد دستور، بكونه «إرباكاً لمشهد مرتبك أصلاً، وإهداراً للمزيد من الوقت، واستنفاداً لطاقات باقي الأجسام السياسية».

وقال معزب في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، رصدته “الساعة 24″، إن «صالح يدرك جيداً أن أعمال اللجنة المشتركة للمسار الدستوري بين البرلمان ومجلس الدولة، برعاية البعثة الأممية، تقوم بالمسعى ذاته؛ أي مراجعة مسودة مشروع الدستور، الذي أعدته لجنة الستين لتخرج منه بقاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات، فما الجديد الذي ستقدمه لجنة الخبراء من الجانبين؟» على حد قوله.

وأضاف عضو مجلس الدولة أن نقاط الخلاف الجوهرية بالمسودة «معروفة للجميع، وهي تنحصر تقريباً في شروط الترشح للرئاسة، وخاصة ترشح للعسكريين، وصلاحيات الرئيس، وتوزيع الثروة، فإذا أخفق وفدا البرلمان والدولة بالقاهرة في التوافق حولها، فستتراجع الآمال بالأساس في إمكانية توافقهم مجدداً بالداخل، وليس العكس»، بحسب تعبيره.

وذهب معزب إلى أن «الهدف من تلك المحاولة مجرد شراء الوقت للحكومة، التي كلفها البرلمان، والمفترض أن تباشر عملها من سرت دون أي تمويل» وفق ادعائه.