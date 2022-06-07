الكهرباء تجتمع بعدد من البلديات لحل أزمة طرح الأحمال

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بحثت الشركة العامة للكهرباء مع عمداء عدد من البلديات اتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الأحمال وصولاً إلى القضاء عليه داخل البلديات.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، إن هذا الاجتماع جاء بناء على الاتفاق المبرم مع وزارة الحكم المحلي.

وعقد رئيس لجنة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية المهندس عمر القايد وعمداء بلديات عين زارة وقصر بن غشير وتاجوراء وعضو المجلس البلدي حي الأندلس اجتماعا لمناقشة حزمة من الإجراءات التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الأحمال.

وقال الكهرباء، إنه وحسب الاتفاق ستتخذ البلديات جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء إنها لن تعمل على طرح الأحمال في البلديات التي تتعاون مع الشركة وتتقيد بالخطة الموضوعة بشأن تحسين أداء الشبكة الكهربائية .