باشاآغا: آن لطرابلس أن تتحرر من ويلات الفوضى والفساد

ليبيا – رحب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا بالبيان الصادر عن القيادات الاجتماعية والسياسية والأمنية في منطقة سوق الجمعة.

باشاآغا أثنى في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موقفهم الوطني الشجاع الذي ينبذ العنف ويدعو للسلام بما يكفل بناء دولة موحدة ومستقلة.

وأضاف أن “الحكومة الليبية حريصة تمامًا على أمن العاصمة وضمان سلامة سكانها، وتتطلع دومًا للعمل المشترك مع حكمائها الذين يمثلون الوجه الحضاري لمدينة طرابلس التي آن لها أن تتحرر من ويلات الفوضى والفساد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية