الحكومة الليبية تشرع في ممارسة مهامها من سرت

شرعت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا الثلاثاء في ممارسة مهامها من مدينة سرت، من خلال عقد اجتماع تشاوري لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل، إلى جانب بحث الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع مجلس الوزراء الثالث المزمع عقده الأسبوع القادم في مدينة سرت.

وأشار باشاغا، خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة يقع عليها واجب وطني تجاه الليبيين، كما أنه ليس في صالح المشروع الوطني للحكومة الذي تبنته أن يؤجل عملها، وهو ما استلزم ممارسة أعمالها من مدينة سرت.

وجدد باشاغا حرصه مع بقية أعضاء حكومته على التجول في أرجاء البلاد كافة؛ بهدف التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف مباشرة على المختنقات التي تعاني منها البلديات إضافة إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لترسيخ مبدأ اللامركزية.

وحضر الاجتماع نائبا رئيس الحكومة سالم الزادمة وخالد الأسطى ووزيري الخارجية حافظ قدور والصحة عثمان عبد الجليل، إلى جانب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات وعميد بلدية سرت مختار المعداني.

وكانت رئاستا مجلس النواب والحكومة الليبية قد اتفقتا قبل أيام عقب الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح؛ على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت وتقديم خدماتها للمواطنين والمناطق والبلديات كافة على حد سواء.

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