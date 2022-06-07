وزير الكهرباء يطالب الحكومة بالنظر إلى مطالب العاملين بالشركة العامة للكهرباء

طالب وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا ونوابه ووزراءه، بالنظر إلى مطالب العاملين بالشركة العامة للكهرباء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيقها، وسرعة اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، بالإضافة إلى العمل على اعتماد الموازنة المطلوبة لها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أكبر قدر ممكن من مطالب العاملين والاهتمام بالشبكة وتوفير الإمكانيات.

البدري، وفي كتابه الذي طالعته قناتنا، أشار الى الوقفة الاحتجاجية التي قام بها العاملين بالشركة العامة للكهرباء صباح اليوم بمقرات الشركة بمعظم مناطق البلاد و منها الزاوية و طرابلس و مسلاتة و مصراتة و القره بوللي و سبها و الفجيج و غات و الشاطئ و الكفرة و الواحات و الزويتينة و بنغازي و المرج و الجبل الاخضر و طبرق و غيرها، والتي طالب فيها الجميع بعدة مطالب مهمة منها التأمين الصحي وعلاوة الخطر المحددة وفق القانون و بعض المطالب الاخرى الخاصة بمزايا قررها القانون لهم.

وتابع: “حيث انه كما تعلمون من أهمية لهذا المرفق الاستراتيجي و تقديراً و احتراماً للجهود المضنية التى ما فتئ يقدمها كافة العاملات و العاملين بالقطاع و خاصة الشركة العامة للكهرباء بكافة مناطق البلاد رغم الظروف الأمنية الصعبة ورغم قلة الإمكانيات و تأخر مستحقاتهم وفي غياب تام للاهتمام الصحي بهم وبما قد يلحق بهم نتيجة خطورة و طبيعة أعمالهم”.