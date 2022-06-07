أمن أجدابيا: ضبط كمية من كوابل الكهرباء بعد حرقها

أكدت مديرية أمن أجدابيا تمكن عناصرها من مداهمة وكر لبيع كوابل وأسلاك الضغط العالي، والتي أكدت التحريات أن مصدرها عمليات تخريب لشبكات الكهرباء وكوابل الضغط العالي.

وأفادت المديرية أن قسم المعلومات والتحريات العامة داهم وكراً لبيع كوابل وأسلاك الضغط العالي، وذلك بعد ورود معلومات عن أشخاص يقومون بقطع وتخريب كوابل وأسلاك الضغط العالي ويقومون بحرقها لغرض بيعها ولما له من ضرر للصالح العام.

تم التحري وبعد التأكد من صحة المعلومة وأخذ الإذن من النيابة العامة تم مداهمة المكان وضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.