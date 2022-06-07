العباني: دخول طرابلس عنوة قد يؤدي إلى حرب أهلية

اعتبر عضو مجلس النواب د. محمد العباني أن “دخول العاصمة طرابلس عنوة سيعود بالبلاد إلى الاحتراب، وربما قد يسفر عنه اندلاع حرب أهلية تخرج عن الاحتكام إلى العقل وتحرق الأخضر واليابس”.

وقال العباني، في تصريح لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الثلاثاء، إن “الانقسام السياسي القائم في ليبيا بوجود حكومتين تتنازعان الحكم قد يؤثر في مبدأ عدم ازدواجية السلطة، مما يجعل ركن السلطة المنظمة (الحكومة) وقدرتها علي فرض الضبط والربط، ورضا المحكومين بالسلطة”.

وأكد على “ضرورة التعويل على العقلاء في إقناع حكومة تسيير الأعمال بتسليم السلطة للحكومة المعينة من مجلس النواب، وإقناع الحكومة المعينة ب “الصبر” وعدم اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة”.

أما عن المبادرة التي طرحها اتحاد القبائل الليبية لحل الأزمة، قال العباني إنه “كان من الأولى باتحاد القبائل الليبية أن يسعى إلى شرعنة كيانه” على حد وصفه.

وأعرب العباني عن “استغرابه من أن يذهب جسم مادي (في إشارة إلى اتحاد القبائل الليبية) إلى التهديد بسحب الشرعية من الأجسام السياسية الموجودة” بحسب قوله.

وأوضح أن “أي كيان مهما كان نوعه يحتاج إلى اعتراف قانوني به ليصبح شرعيا، مبينا أن هذا الأمر تقرره أحكام القانون المدني الليبي” وفق تعبيره.

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