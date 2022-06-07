أستاذ في علوم التغذية يطالب بتوعية الناس للتعرّف إلى المواد المسرطنة في المنتجات المستوردة

ليبيا – طالب الأستاذ الجامعي في علوم التغذية المكي الشيباني بضرورة نشر ثقافة الغذاء الصحي بين عموم الناس، داعيًا الجهات الرقابية والجامعية ووسائل الإعلام إلى تنبيه الناس وتوعويتهم في ما يخصّ الطرق التي في متناولهم للتعرّف إلى المواد المسرطنة، من خلال الاطّلاع على بيانات المنتجات المستوردة.

الشيباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أنّ الأهم من ذلك هو نشر الإعلانات الخاصة بالعقوبات المرتبطة بمثل هذه الجرائم، حتى وإن لم يُصَر إلى تنفيذها، ليعرف التجّار الجشعون أنّه في الإمكان ملاحقتهم قانونيًا حتى بعد فترة من الزمن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية