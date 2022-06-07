المنظمة الألمانية GIZ تجهز دليل المشروع التنموي لمدينة بنغازي

استعرض عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي أحمد الطيرة مع ممثلي المنظمة الألمانية للتعاون الدولي GIZ خطوات العمل على إعداد الدليل للمشروع التنموي لمدينة بنغازي.

وعرض الجانبان خلال الاجتماع التقابلي ما تم التوصل إليه من تحليل للبيانات التي تم تجميعها من مجالس الأحياء والمحلات ومن بعض القطاعات.

التأم الاجتماع بحضور ممثلي بعض القطاعات والمرصد الحضري لمدينة بنغازي وبعض شرائح المجتمع المدني، الذين أبدوا ملاحظاتهم التي تم تضمينها داخل الدليل الجاري العمل عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن إعداد الدليل يهدف بالأساس إلى وضع تصور للمدينة ومن ثم كيفية توظيف مجهودات كل القطاعات والشرائح الأخرى لتحقيق هذه الرؤية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما أورده المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

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