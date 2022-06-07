وال| تأبين المدير السابق لمكتب (وال) بنغازي الإعلامي الراحل عمر المسلاتي

بنغازي 07 يونيو 2022 (وال) _ أقيمت أمسية تأبينية اليوم الثلاثاء، للإعلامي الراحل (عمر محمد ادرويش المسلاتي)، الذي وافته المنية في الحادي و العشرين من الشهر الماضي.

ونظم التأبين تحت إشراف مكتب الثقافة و التنمية المعرفية بنغازي و إذاعة ليبيا الوطنية و وكالة الأنباء الليبية، بحضور عائلته و أبناء قبيلة مسلاتة، و لفيف من الإعلاميين و الإذاعيين و الصحافيين، و المدير العام لوكالة الأنباء الليبية و مدير إدارة الأخبار بها.

و تخلل البراح الرثائي، سرد لعدد من رفاق مسيرته الأربعينية التي كللها العطاء و الجدية، والحرص على أداء العمل المناط به على أكمل وجه، و سيرة حسنة وأخلاق حميدة طيلة عمله بهذا المرفق الإعلامي المتميز.

هذا قدم القائمين على التأبين درع الوفاء لأسرة الفقيد استلمته ابنته الدكتور أسماء المسلاتي و أبناء عمومته.

الجدير بالذكر أن الفقيد الذي أبصرت عيناه النور عام 1943 في مسلاتة، كانت هي مثواه الأخير، حيث ورى جثمانه الثرى 2022م.

تقلد المسلاتي العديد من المناصب أبان مسيرته المكللة بالعطاء في مجال الصحافة منذ العام 1966م ،حيث تولى إدارة مكتب وكالة الأنباء الليبية ببنغازي في الفترة من أواخر السبعينات، حتى مطلع التسعينات للقرن الماضي.

عمل الفقيد مراسلا (لوال) في جدة بالمملكة العربية السعودية، ومن بعد ذلك نائباً لرئيس التحرير بوكالة الأنباء الإسلامية، و مديراً لفرع الإذاعة ببنغازي لفترة قصيرة. (وال _ بنغازي) ه ش

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