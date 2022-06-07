الدبيبة يبحث صعوبات تنفيذ مشروعات “بلديات الجبل”

عقد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، لقاء مع أعيان وعمداء بلديات “باطن الجبل، كاباو، الرحيبات، جادو، الحوامد، وازن، سيناون، درج ، الرجبان، نالوت”، لمتابعة الوضع الخدمي لهذه البلديات، ومناقشة التقسيم الإداري المقترح.

وبحسب بيان لحكومة الوحدة المؤقتة، فإن اللقاء ناقش الصعوبات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات بهذه البلديات، وتحديدًا ملف الإمداد المائي، والذي ما يزال قيد الدراسة لدى ديوان المحاسبة، واعتباره أهم المشروعات التي تحتاجها بلديات الجبل بشكل عام.

كما أكد العمداء بحسب البيان، أن ما تم تخصيصه للبلديات في الباب الثالث، تم استخدامه في الاحتياجات الفعلية للبلديات، مطالبين بتخصيص مبالغَ مماثلة في ميزانيات العام الحالي.