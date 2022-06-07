عقيلة صالح يدعو أعضاء مجلس النواب لجلسة الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الثلاثاء المقبل 14 يونيو.

وستُعقد الجلسة في مقر المجلس بمدينة طبرق، حسب دعوة نشرها الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر حسابه على تويتر.

وفي 31 مايو، عقد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اجتماعًا مع ممثلي الأجهزة المالية والرقابية بحضور باشاغا، وجدد خلاله اقتراحه بضرورة عمل الحكومة من سرت باعتبارها تتوسط ليبيا وبعيدة عن ضغوط المجموعات المسلحة ما يمكنها من العمل بأريحية.

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الحكومة المكلفة تباشر عملها من سرت

واليوم الثلاثاء باشرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، أعمالها من مقرها في مدينة سرت، حيث عقد رئيسها اجتماعًا تشاوريًا مع أعضاء الحكومة بالمقر الكائن في مجمع قاعات واغادوغو.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة انسداد سياسي مع انقسام حكومي، بعد تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، وفق خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، التي تنتهي في 22 يونيو الجاري.