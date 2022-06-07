مالية تصريف الأعمال تهدد بحجب مخصصات الباب الثاني للجهات غير الملتزمة

ليبيا – طالبت وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال في خطاب لها أمس الإثنين من الجهات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة للدولة بإحالة تقارير المصروفات الفعلية والحسابات الختامية منذ بداية العام الجاري.

وزارة المالية ذكرت في خطابها الذي أطلعت المرصد على نسخة منه أنه استنادًا إلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، وإعمالًا لأحكام المادة 25 من لائحة الميزانيات والحسابات والمخازن يُطلب وبشكل عاجل وفوري إحالة تقارير المصروفات الفعلية عن الفترة من الأول من يناير إلى 31 مايو وأيضًا إحالة الحسابات الختامية عن الفترة نفسها.

ونوهت الوزارة إلى أنه وفي حال عدم ورود المطلوب إليها سوف تستمر في حجب مخصصات الباب الثاني للجهات التي ثبت عدم التزامها، وقفل حساباتها الختامية وإحالتها للإدارات المختصة، وأيضًا عدم التزامها بإحالة تقارير المصروفات الفعلية عن المدة المذكورة.