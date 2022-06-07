مباحثات بين المنفي والدبيبة حول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الثلاثاء، مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، حيث بحثا آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية بحسب منشور مقتضب أورده المركز الإعلامي لرئيس المجلس على منصة فيس بوك.

وكانت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا قد شرعت في ممارسة مهامها من مدينة سرت، عبر عقد اجتماع تشاوري لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل.

وناشد عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط، المجلس الرئاسي قيادة جهود وساطة صادقة حثيثة بين حكومة الوحدة والحكومة الليبية للخروج من الانسداد السياسي الحالي في ليبيا، خاصة مع قرب انتهاء خارطة الطريق التي أعدت في جنيف مما يزيد ربما من تعكير المشهد في البلاد.

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