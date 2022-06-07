بليحق: “لجنة دراسة مخرجات اجتماع سرت” ناقشت الملاحظات حول ميزانية الحكومة الليبية

عقدت لجنة دراسة مخرجات اجتماع سرت في 31 مايو المُشكلة من قبل رئيس مجلس النواب ، اجتماعها الثاني اليوم الثلاثاء بحضور الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بالحكومة الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن الاجتماع ناقش بشكل مفصل جميع الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المقدم من الحكومة بغية تجهيز مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب الأيام المُقبلة.

كما ناقش الاجتماع القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة لتحسين مستوى الدخل للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع.