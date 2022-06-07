شراكة ليبية تونسية نسوية: ‘دور النساء في بناء السلام في تونس وليبيا’

بوابة إفريقيا الإخبارية/ نجاة فقيري |

07 June, 2022

انتظم اليوم الثلاثاء، اللقاء التشاوري الأول حول “دور النساء في بناء السلام في تونس وليبيا” وتطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 “المرأة والسلام والأمن” بمشاركة وفد من القيادات النسائية مختلفات الخبرات والإختصاصات من تونس وليبيا.

جاء ذلك في إطار تعاون إقليمي بين البلدين في “المنتدى الإقليمي للنساء بناة السلام” الذي تنظيمه جمعية رؤية حرة Free Sight Association (تونس) و منظمة أطوار للدراسات والتنمية الإجتماعية (ليبيا).

وقد تم على ضوء اللقاء إمضاء اتفاقية شراكة بين الجمعيتين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين وفي المنطقة.

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