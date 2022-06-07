التوافق الوطني.. محور لقاء النويري مع فريق نداء فزان

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مع فريق نداء فزان؛ من أجل ليبيا مساعي الفريق لمعرفة رؤية مجلس النواب للوصول إلى توافق وطني على جميع المسارات السياسية والأمنية والاجتماعية بما يفضي إلى مصالحة وطنية.

واستعرض النويري، خلال اللقاء الذي عقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس؛ دور الفريق وجهوده الوطنية من خلال التواصل مع بقية الأجسام السياسية والجهات في البلاد وتقريب وجهات النظر حول جميع القضايا الوطنية.

وأشاد النائب الأول بدور فريق نداء فزان من أجل ليبيا ومساعيه الحميدة في توحيد كلمة وصف الليبيين، وفق ما نقله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

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