تعرف على كيفية إيقاف التسربات النفطية في خطوط النفط الخام | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

تابعت وسائل الإعلام المختلفة التسرب الذي حدث على خط النفط الخام مابين حقل السرير النفطي وميناء الحريقة في طبرق وبالتحديد شمال محطة البوستر بعشرة كيلو متر.

عند الإبلاغ ومعرفة مكان التسرب تنطلق فرق الإصلاح والتي تتكون من أقسام الأنابيب والعمليات والسلامة والتاكل وبمساعدة اقسام الخدمات والنقل .

يتم الحفر على الخط حتى ظهور مكان التسرب لوضع طوق حديدي مبطن بشريط مطاطي ويتم ربط الطوق الذي يكون مقارب لقطر الأنبوب حتى يتوقف التسرب وكل ذلك يحدث أثناء مرور النفط داخله بمتابعة وتنسيق مابين حقلي السرير والميناء .

وقد قامت فرق الصيانة في شركة الخليج بإصلاح الخط وإيقاف التسرب في ساعات معدودة رغم حرارة الطقس.

وكانت شركة الخليج العربي للنفط، أعلنت إصلاح التسرب النفطي في الخط الرابط بين حقل السرير وطبرق.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن فرص الصيانة والإدارات المساندة بالشركة تمكنت من إصلاح التسرب بخط السرير. طبرق واستئناف عمليات الإنتاج.

والثلاثاء الماضي قال مراقب ميناء الحريقة ومصفاة طبرق رجب سحنون. إن هناك تسرب في خط البترول الرئيسي ما بين طبرق وحقل السرير.