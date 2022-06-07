شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، الضوء على ما بدا دورًا أوسع للمجلس الرئاسي خلال الفترة الأخيرة داخليًا، في سياق محاولة لفك حالة الانسداد السياسي التي تعيشها ليبيا.

وعرض البرنامج عدة تطورات، تمثلت في اجتماعات مكثفة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تضمنت لقاءً مع وفد من أعيان وحكماء طرابلس، الذي تطرق إلى «أهمية تجنيب البلاد ويلات الحروب والصراعات، نتيجة التجاذبات السياسية الأخيرة».

ثم لاحقًا التقى المنفي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وبحثا «آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية». في حين أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، دعم المجلس الرئاسي «وساطة» بين الحكومتين بـ«شكل عاجل».

– المنفي والدبيبة يبحثان «آخر المستجدات السياسية»

– بلقاسم قزيط: ندعم ونشجع وساطة «الرئاسي» بين الحكومتين

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تلك التطورات طرحت سؤال: هل ينجح المجلس الرئاسي في حل الأزمة أم يكتفي بإدارتها؟ وهي المستجدات التي علقت عليها نجوى أبوهيبة الناطقة باسم المجلس الرئاسي، والمحلل السياسي فيصل بالرايقة، وعضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط.