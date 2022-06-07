سهيل الغرياني يعلق على بيان أهالي وأعيان سوق الجمعة

ليبيا – علق سهيل الغرياني نجل مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على بيان أهالي وأعيان ومشائخ سوق الجمعة الذين أعلنوا من خلاله دعمهم العقيد مصطفى قدور ورفضهم التام لقرار إقالته من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

الغرياني وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “كنا نتمنى من العقلاء أن يخرجوا وينكروا الظلم الواقع في سجن سوق الجمعة، ويتبرؤوا من الظالم، فالشيخ عبد الحكيم المشري والشيخ عمر العاقل وغيرهم من الشرفاء مسجونون ظلمًا، وكل المسؤولين لديهم علم لكن لا أحد يستطيع أن ينبس ببنت شفة والله غالب على أمره”.

وكان أهالي وحكماء وأعيان منطقة سوق الجمعة في مدينة طرابلس، أكدوا في بيان لهم أمس الإثنين مراقبتهم للأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا التي تهدد بمزيد من التصعيد والانقسام بين أبناء البلد الواحد، معلنين رفضهم تخوين نائب رئيس رئيس جهاز المخابرات العامة العقيد مصطفى قدور، مشددين دعمهم لبقاء قدور في منصبه بعيد عن إلقاء التهم والمزايدات التي حققها الثوار والقادة المخلصون.

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