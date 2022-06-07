أكثر من 11 مليون إصابة كورونا في أفريقيا.. وليبيا خامسةً

بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى قارة أفريقيا، 11 مليونًا و794 ألفًا و735 حالة إصابة، كما بلغت الوفيات 254 ألفاً و141 وفاة بسبب الوباء، وفقًا لما أعلنته المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض.

وأظهرت الإحصاءات أن دولة جنوب أفريقيا مثّلت أكثر الحالات المبلغ عنها تليها المملكة المغربية، ثم تونس، فمصر ثم ليبيا في المرتبة الخامسة.

وبيّنت المراكز الأفريقية المعنية في أحدث إحصاءاتها الصادرة، الخميس، أنه تم إعطاء أكثر من 301 مليون و415 ألفًا و135 لقاحًا في أنحاء أفريقيا كافة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 9 ملايين و892 ألفًا و773 حالة.

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