القوات المسلحة ترسل قوات إضافية لتأمين الجنوب الغربي

أرسلت القوات المسلحة، بأوامر من القائد العام المشير خليفة حفتر، قوات إضافية إلى الجنوبي الغربي لليبيا بهدف تأمين المنطقة والمساهمة في بسط الأمن.

وذكر، المكتب الإعلامي بقوة عمليات الجنوب، اليوم الثلاثاء، إن بعضا من القطاعات العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة وصلت إلى قاعدة براك الشاطئ الجوية.

كما أضاف المكتب، أن إرسال هذه القطاعات جاء تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.

مؤكدآ، أن هذه القطاعات ستباشر مهامها في تأمين الجنوب والعمل على راحة المواطن وبسط الأمن بالمنطقة الجنوبية.

وقام المكتب الاعلامي بنشر صورًا على صفحته على موقع فيسبوك تظهر وصول هذه القطاعات إلى قاعدة براك الشاطئ الجوية.

ويشار الى ان القوات المسلحة، تعمل على تأمين الجنوب الليبي من العصابات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية وعمليات الاتجار بالبشر.

وللقيادة العامة للقوات المسلحة، دور بارز في تحجيم دور التنظيمات الإرهابية والإجرامية وعلى رأسها داعش في الجنوبي الغربي لليبيا.

ومن الجدير بذكره أن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، قد أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة تكثيف التعاون من أجل سد الثغرات الأمنية. من خلال قطع مصادر تمويل التنظيم ودعم الأجهزة الأمنية وحرس الحدود