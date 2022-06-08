حماد يناقش مقترح الميزانية وتعديل قانون المرتبات | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

ناقش وزير التخطيط والمالية أسامة حماد اليوم الثلاثاء ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب مقترح الميزانية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة سرت بحضور اعضاء مجلس النواب ورئيس ديوان المحاسبة الليبي، وعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل قانون المرتبات.

وانطلقت أعمال الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء من مقرها بمدينة سرت. لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل.

وقال باشاغا :”لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت”.

وأضاف: “سوف أحرص وباقي أعضاء حكومتي على التجول في كافة أرجاء البلاد حرصاً منا على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف عن كثب على المختنقات التي تعانيها البلديات، واتخاذ كافة الخطوات لترسيخ مبدأ اللامركزية”.