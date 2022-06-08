بعد حريق الشاحنة.. ثماني شروط ملزمة لمحطات الوقود في بنغازي

حذرت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الثلاثاء أصحاب محطات بيع الوقود في مدينة بنغازي، وأصحاب شاحنات نقل الوقود، من عدم اتباع ثماني شروط للسلامة العامة جرى تحديدها خلال اجتماع عُقد بمقر الإدارة العامة للبحث الجنائي.

حضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي، وشركات الشرارة للخدمات النفطية وليبيا نفط وخدمات الطرق السريعة والراحلة والبريقة، ومدير مكتب الظواهر السلبية بالإدارة العامة المقدم عبد المنعم المهشهش، ومدير مكتب مكافحة تهريب الوقود بالإدارة المقدم خالد هويدي.

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شروط السلامة لتفادي تكرار كارثة احتراق شاحنة نقل وقود

وجرى الاتفاق على مجموعة من شروط السلامة بمحطات تعبئة الوقود في المدينة؛ تفاديًا لتكرار الكارثة التي وقعت بالمدينة قبل أسبوعين بعد احتراق شاحنة نقل وقود.

الشروط هي:

1 ـ إلزام أصحاب المركبـات الخاصة بنقل وتعبئة الـوقـود داخـل مدينة بنغازي بالخروج مـن السـاعة (12:00) لـيـلا إلى الساعة (06:00) صباحا.

2 ـ إلزام شركات نقل الـوقود البري العامة والخاصة بعدم استخدام الطرق الداخلية لمدينة بنغازي في حالة نقل الوفود إلى المدن المجاورة.

3 ـ إلزام سائقي الشاحنات بالتقيد بشروط السلامة المهنية والتأمين الشامل عـن طـريـق هيئة السلامة الوطنية.

4 ـ إعداد دورات تدريبية لسائقي شاحنات نقل الوقود على كيفية التعامل مع الحرائق.

5 ـ إلزام شركات الوقود شركات توزيع الوقود بالتقيد بشروط السلامة أثناء تفريغ كل شحنة وقود.

6 ـ إيقاف ممارسة أي نشاط تجاري داخل محطات الوقود إلا بموافقة هيئة السلامة الوطنية.

7 ـ الصيانة الدورية لجميع منظومات الإطفاء داخل محطات الوقود.

8 ـ متابعة التراخيص والعقود المبرمة للمتعاقدين لتوزيع الـوقـود وتجديدها، وفـق الشـروط المعمول بها لحـفـظ الأمن والسلامة.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وطالبت الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتقيد وتنفيذ شروط تلك السلامة، على أن يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي 24 مايو المنقضي، سيطر رجال الأطفاء على حريق اندلع في شاحنة وقود بمدينة بنغازي، وفق مقاطع فيديو جرى تداولتها صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واندلعت النيران في الشاحنة لدى تفريغها شحنتها في محطة الوقود، التي أتى عليها الحريق أيضًا، فيما سارع سائق الشاحنة عبدالله المجبري بإخراجها من المحطة، كي لا تنفجر داخلها، وإبعادها عن المنطقة السكنية قدر الإمكان.

جانب من اجتماع لوضع اشتراطات ملزمة لمحطات الوقود في بنغازي (صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي)

مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي خلال اجتماع لوضع اشتراطات ملزمة لمحطات الوقود في بنغازي (صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي)