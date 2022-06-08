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مواطنة أميركية تقر بتورطها في هجمات بنغازي 2012

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقرت أليسون فلوك إيكرين، وهي مواطنة أميركية تبلغ من العمر 42 عامًا، بالاتهامات الموجهة إليها والمتضمنة دعم تنظيم داعش في ليبيا.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن فلوك إيكرين، قادت كتيبة تابعة لتنظيم داعش مؤلفة من النساء بالكامل، لتكون أول امرأة أميركية تحصل على دور قيادي داخل التنظيم.

كما أكدت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن إيكرين قدمت تفاصيل عدة حول تورطها في الهجمات على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012، حيث كانت من بين من دربوا عددًا من منفذي الهجوم على استخدام الأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة.

ومن المتوقع صدور الحكم بحق إيكرين في 25 أكتوبر من العام الجاري.

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قناة 218 الليبية

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