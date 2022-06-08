عقيل: العاصمة تعاني من الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تتصارع على النفوذ

أكد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي ” عز الدين عقيل ” أنه لا سبيل لحل الأزمة الليبية واستعادة هيبة الدولة، إلا باحتكار القوة ووضع حد للميليشيات وفوضى السلاح “عبر برامج وتجارب استخدمت في دول كثيرة حول العالم”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لعقيل ، أشار فيها إلى أن العاصمة تعاني تحت سيطرة الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تتصارع على النفوذ والسيطرة، ويتبعون سياسة تكميم الأفواه مع المواطنين الذين فاض بهم الكيل من هذه الممارسات.

كما لفت رئيس حزب الائتلاف الجمهوري ، إلى أن افتعال المواجهات والاشتباكات، ما هو إلا طريقة لتأكيد استمرار حالة العنف والفوضى، وأنهم يوصلون رسالة ببقائهم في المشهد وقطع الطريق أمام أي جهد للتوصل إلى حلول سياسية تقود لاستقرار البلاد.