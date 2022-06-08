المنفي يشيد بدور نادي الوفاق في الحركة الرياضية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، وفداً من إدارة نادي الوفاق الرياضي أجدابيا، المشارك في التصفيات النهائية للصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المقامة بملاعب المنطقة الغربية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء، على أهمية دور نادي الوفاق في الحركة الرياضية، مشيداً بالمكانة التي يحظى بها النادي في مدينة أجدابيا.

ومن جهتهم عبر أعضاء وفد نادي الوفاق، عن استعدادهم للمساهمة مع جهود المجلس الرئاسي، في مشروع المصالحة الوطنية، من خلال الرياضة للمساهمة في التنمية وبناء الوطن.