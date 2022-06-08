الأعلى للثقافة يعلن أسماء المبدعين الفائزين بجائزة النيل وجوائز الدولة

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، حدثًا فنيًا ثقافيًا تمثّل في إعلان المجلس الأعلى للثقافة عن أسماء الفائزين بجوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية وجوائز الدولة للتفوق وجوائز الدولة التشجيعية 2022.

وذهبت جائزة النيل في مجال الفنون لعام 2022 وهي أرفع جائزة سنوية يقدمها المجلس للمخرج السينمائي “داود عبدالسيد”.

وأحرز الروائي إبراهيم عبدالمجيد على الجائزة في مجال الآداب، فيما حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، نقيب المحامين رجائي عطية الذي توفي في شهر مارس الماضي.

أما جائزة النيل للمبدعين العرب؛ فقد فاز بها المفكر العراقي “قيس العزاوي” الذي توفي في شهر يناير الماضي عن عمر ناهز 71 عامًا.

وأعلن المجلس جوائز الدولة التقديرية، وفاز بها في مجال الفنون الممثل رشوان توفيق، وسهير زكي حواس أستاذة العمارة بجامعة القاهرة، والفنان التشكيلي الراحل أحمد نبيل.

وفاز بها في مجال الآداب، الشاعر محمد أبو الفضل بدران والناقد يوسف نوفل والكاتب كمال رحيم، وفي مجال العلوم الاجتماعية؛ فاز كل من سعيد إسماعيل وعبد السلام أبو قحف ومعتز سيد عبد الله.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الجائزة في كل فرع تبلغ 500 ألف جنيه، أي ما يعادل 27 ألف دولار كما تمنح ميدالية ذهبية للشخصيات المؤثرة اجتماعيًا وفكريًا بأعمالها وإنتاجها الأدبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية