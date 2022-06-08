عقيلة صالح يدعو أعضاء مجلس النواب لجلسة رسمية الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح “، مساء أمس الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الثلاثاء المقبل 14 يونيو.

ومن المقرر أنه ستُعقد الجلسة في مقر المجلس بمدينة طبرق، حسب دعوة نشرها الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك .

ويذكر أنه في 31 مايو، عقد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اجتماعًا مع ممثلي الأجهزة المالية والرقابية بحضور باشاغا، وجدد خلاله اقتراحه بضرورة عمل الحكومة من سرت باعتبارها تتوسط ليبيا وبعيدة عن ضغوط المجموعات المسلحة ما يمكنها من العمل بأريحية.

كما أنه اليوم الثلاثاء قد باشرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، أعمالها من مقرها في مدينة سرت، حيث عقد رئيسها اجتماعًا تشاوريًا مع أعضاء الحكومة بالمقر الكائن في مجمع قاعات واغادوغو.