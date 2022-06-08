مجلس حكماء مرادة لـ عون: لم نستفيد من برامج التنمية المستدامة من مؤسسة النفط

ليبيا – استقبل وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد امحمد عون الإثنين أبو سيف عمر الزواوي رئيس مجلس حكماء مرادة، والذي قدم بدوره نبذة مختصرة عن الظروف المعيشية للمدينة، وأنها لم تستفد من برامج التنمية المستدامة من المؤسسة الوطنية للنفط ولا أي جهة أخرى، بالرغم من وجودها في منطقة الحقول النفطية.

أبو سيف الزواوي أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن أعيان وحكماء المنطقة ضدّ إقفال الحقول والموانئ النفطية تحت أي مبرر، بالرغم من الظروف التي يعانيها سكان المنطقة.

بدوره، أكد عون بأن النفط والغاز هو مصدر دخل كل الليبيين وأن الوزارة تحاول جاهدة لتحييد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية.

وأضاف عون: “إن إقفال الدخل الوحيد لليبيين وفي هذه الفترة التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا لأسعار النفط يحرم الخزانة العامة من الاستفادة من هذه الطفرة”.

عون اختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة استغلال مخصصات التنمية المستدامة في المجاورة للحقول والموانئ النفطية؛ لأن تلك المناطق أولى بها من غيرها.