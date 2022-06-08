العباني: لابد من إقناع حكومة باشاغا بالصبر وعدم اللجوء للقوة

أكد عضو مجلس النواب، محمد العباني على ضرورة التعويل على العقلاء في إقناع حكومة تسيير الأعمال بتسليم السلطة للحكومة المعينة من مجلس النواب، وإقناع الحكومة المعينة ب “الصبر” وعدم اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة.

وقال العباني، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، إن “دخول العاصمة طرابلس عنوة سيعود بالبلاد إلى الاحتراب، وربما قد يسفر عنه اندلاع حرب أهلية تخرج عن الاحتكام إلى العقل وتحرق الأخضر واليابس”.

وتابع، إن “الانقسام السياسي القائم في ليبيا بوجود حكومتين تتنازعان الحكم قد يؤثر في مبدأ عدم ازدواجية السلطة، مما يجعل ركن السلطة المنظمة (الحكومة) وقدرتها علي فرض الضبط والربط، ورضا المحكومين بالسلطة”.

وأكد على “ضرورة التعويل على العقلاء في إقناع حكومة تسيير الأعمال بتسليم السلطة للحكومة المعينة من مجلس النواب، وإقناع الحكومة المعينة ب “الصبر” وعدم اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة”.