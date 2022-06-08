قزيط: الرئاسي هو الجهة الوحيدة التي لم تدخل في مرحلة تخاصم مع أي طرف

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، إن خارطة الطريق ستنتهي بعد أيام، وسنكون أمام وضع سياسي جديد، مشددا على أنه يجب على المجلس الرئاسي التحرك لمنع صدامات مسلحة بين الحكومتين.

كما نوه قزيط، في تصريحات صحفية إلى أن أعضاء مجلس الدولة الذين التقوا المنفي، ناقشوا معه ما يمكن للمجلس الرئاسي القيام به، حال فشلت مشاورات مجلسي النواب والدولة، في إقرار قاعدة دستورية.

وأضاف قائلآ: “ناقشنا كذلك قدرة المجلس الرئاسي الفعلية ومسوغاته القانونية، في إقرار قاعدة دستورية تخص العملية الانتخابية والخروج من الأزمة الراهنة، مبينا أن المجلس الرئاسي مؤهل للقيام بدور في هذه المرحلة، لكن لا يمكنه القيام بحلول بمفرده دون دعم كاف من القوى السياسية والقوى الدولية.

كما شدد عضو مجلس الدولة الاستشاري، على أن “الرئاسي هو الجهة الوحيدة التي لم تدخل في مرحلة تخاصم مع أي جهة بخلاف البرلمان ومجلس الدولة والحكومتين”، لافتا إلى الطلب منه الاضطلاع بدوره في إطار الوساطة بين الحكومتين بشكل عاجل