قزيط: طالبنا الرئاسي القيام بمجهودات لمنع أي صدام مسلح بين الحكومتين المتنازعتين

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن المجلس الرئاسي هو الجهة الوحيدة التي لم تدخل في مرحلة تخاصم مع أي جهة بخلاف البرلمان ومجلس الدولة والحكومتين.

قزيط وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الثلاثاء قال: “التقينا برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لندعم ونشجع الرئاسي على الاضطلاع بدوره في إطار الوساطة بين الحكومتين بشكل عاجل”.

ونوه إلى أن أن خارطة الطريق ستنتهي بعد أيام، وسنكون أمام وضع سياسي جديد، لذا طالبنا الرئاسي بالقيام بمجهودات لمنع أي صدامات مسلحة بين الحكومتين المتنازعتين.

وأشار قزيط إلى أن أعضاء من مجلس الدولة اجتمعوا مع المنفي ناقشوا ما يمكن للمجلس الرئاسي القيام به في حال فشلت مشاورات مجلس النواب والدولة في إقرار قاعدة دستورية وقدرته الفعلية ومسوغاته القانونية في إقرار قاعدة دستورية تخص العملية الانتخابية والخروج من الأزمة الراهنة.

قزيط رأى أن المجلس الرئاسي مؤهل للقيام بدور في هذه المرحلة، لكن لا يمكنه القيام بحلول بمفرده دون دعم كافٍ من القوى السياسية الوطنية والقوى الدولية.

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