الخوجة: النقاط الخلافية في مسودة الدستور يعارضها الأمازيغ والتبو والطوارق

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب وعضو لجنة المسار الدستوري أسماء الخوجة إن انشغال مجلس النواب باجتماع سرت أخر بحث مخرجات اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري.

الخوجة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الثلاثاء أضافت: “بعد تعديل المواد الدستورية المختلف عليها، سيعود الأمر لمجلسي النواب والدولة لاعتمادها ثم الاستفتاء على هذه الوثيقة الدستورية”.

ووصفت الخوجة أجواء اجتماعات القاهرة بـ”الإيجابية” وبأنها لم تشهد مشكلات أو اختلافات كبرى في وجهات النظر.

وأوضحت أن النقاط الخلافية في مسودة الدستور هي نقاط تعارضها فئات من الشعب الليبي ومكوناته، كالأمازيغ والتبو والطوارق.

وأشارت إلى أن الجولة الثالثة من محادثات المسار الدستوري بالقاهرة ستبدأ في 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 20 منه.

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