أبو بريدعة: ليبيا تنتج كميات وافية من وقود الطيران وتفيض عن الحاجة

تحدث رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط “إبراهيم أبو بريدعة” في لقاء له مع برنامج فلوسنا رصدته صحيفة الساعة24 ، فيما يخص وقود الطيران في ليبيا، حيث قال: ليبيا تنجح في إنتاج كميات وافية من وقود الطيران وتفيض عن الحاجة وتُقدر بحوالي في الوقت الحالي 2000 طن يومياً،

كما أضاف أن شركة البريقة وقبل صدور قرار تحديد سعر بيع وقود الطائرات كانت تفترد إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 609 لسنة 2008م ، ورقم 994 لسنة 2007م ، وهو ينظم ويحدد أسعار بيع المنتجات إلى السفن والطائرات .

مضيفًا: ثم جاء القرار رقم 609 لسنة 2008م ، ليحدد شرائح النسب المستهدف بها بيع المحروقات للطيران وحدد في حيثياته ونصوص أحكامه بأن مانسبته 75 ٪دعم من السعر العالمي وبحسب النشرة في البحر المتوسط بالنسبة للطيران المحلي الوطني للرحلات الداخلية أسعار التذاكر الداخلية تُباع لها الوقود بنسبة 75٪ دعم أي 25٪ فقط من قيمة المحروقات أو قيمة السعر المحدد عالمياً، وحدد 50٪ من أسعار بيع المحروقات العالمية للطيران عندما تتعلق بالرحلات الخارجية و90‎%‎ بالشحن الجوي مستمرين على هذا الحال الي ان صدر القرار رقم 460 لسنة 2022م ، ولم يتم استشارتنا إن كان هذا القرار صحيح أم لا وتواصلت معنا بعض شركات الطيران اشتكت من زيادة الأسعار.

أما بخصوص وجود ديون لدى شركات الطيران قال “أبو بريدعة” : شركة الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية هي تعتبر الأعلى من بين الشركات التجارية في عملية المستحقات حيث يتراوح المبلغ مابين 300 إلى 320 مليون دينار ‪ حتى شهر أبريل لسنة 2022م بدأت الديون منذ رفع الدولة يدها على الشركتيين، كما أننا نجحنا مع الخطوط الأفريقية في عملية إبرام الإتفاق، ولازال هناك صعوبات مع الليبية ربما نتوصل لحلقة بيننا وسيتدخل ديوان المحاسبة في عملية حل هذه الإشكالية رضينا بجميع الحلول وننتظرهم بحل مشاكلهم وإبرام إتفاق فيما بيننا