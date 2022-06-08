عقب حادثة الشاحنة.. ثمانية شروط ملزمة لمحطات الوقود في بنغازي

العنوان-بنغازي

حذرت الإدارة العامة للبحث الجنائي، الثلاثاء، أصحاب محطات بيع الوقود في مدينة بنغازي، وأصحاب شاحنات نقل الوقود، من عدم اتباع ثمانية شروط للسلامة العامة جرى تحديدها خلال اجتماع عُقد بمقر الإدارة العامة للبحث الجنائي.

وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي، وشركات الشرارة للخدمات النفطية وليبيا نفط وخدمات الطرق السريعة والراحلة والبريقة، ومدير مكتب الظواهر السلبية بالإدارة العامة المقدم عبد المنعم المهشهش، ومدير مكتب مكافحة تهريب الوقود بالإدارة المقدم خالد هويدي.

وجرى الاتفاق على مجموعة من شروط السلامة بمحطات تعبئة الوقود في المدينة؛ تفاديا لتكرار الكارثة التي وقعت بالمدينة قبل أسبوعين بعد احتراق شاحنة نقل وقود.

وتلزم الشروط أصحاب المركبـات الخاصة بنقل وتعبئة الوقود داخل مدينة بنغازي بالخروج مـن السـاعة (12:00) لـيـلا إلى الساعة (06:00) صباحا.

كما تلزم الشروط شركات نقل الـوقود البري العامة والخاصة بعدم استخدام الطرق الداخلية لمدينة بنغازي في حالة نقل الوقود إلى المدن المجاورة.

وألزمت الشروط أيضا سائقي الشاحنات بالتقيد بشروط السلامة المهنية والتأمين الشامل عـن طـريـق هيئة السلامة الوطنية.

وألزمت الشروط بإعداد دورات تدريبية لسائقي شاحنات نقل الوقود على كيفية التعامل مع الحرائق.

وأيضا إلزام شركات الوقود شركات توزيع الوقود بالتقيد بشروط السلامة أثناء تفريغ كل شحنة وقود، وكذلك إيقاف ممارسة أي نشاط تجاري داخل محطات الوقود إلا بموافقة هيئة السلامة الوطنية.

وألزمت الشروط بضرورة الصيانة الدورية لجميع منظومات الإطفاء داخل محطات الوقود، وأيضا متابعة التراخيص والعقود المبرمة للمتعاقدين لتوزيع الـوقـود وتجديدها، وفـق الشـروط المعمول بها لحـفـظ الأمن والسلامة.

وطالبت الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتقيد وتنفيذ شروط تلك السلامة، على أن يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مايو الماضي، سيطر رجال الإطفاء على حريق اندلع في شاحنة وقود بمدينة بنغازي، بعد اندلاع النيران في شاحنة لدى تفريغها شحنتها في محطة الوقود، التي أتى عليها الحريق أيضًا، فيما سارع سائق الشاحنة عبدالله المجبري بإخراجها من المحطة، كي لا تنفجر داخلها.