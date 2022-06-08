بالصور | ترحيل أسئلة امتحانات المدارس الليبية بالخارج جوًا

ليبيا – قام المركز الوطني للامتحانات الإثنين بترحيل ونقل أسئلة امتحانات الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الدور الأول للعام (2021 – 2022) للمدارس الليبية بالخارج لتوزيعها على 36 دولة بمختلف دول العالم تشمل 61 مدرسة تضم تلاميذ وطلاب الجالية الليبية بهذه الدول.

المركز الوطني أفاد عبر مكتبه الإعلامي بأن اللجنة المكلفة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 728 لسنة 2022 باشرت مهامها بتولي الإشراف على الامتحانات وتوزيع وتسليم الأسئلة لامتحانات شهادتي مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2020/2021 لكافة المدارس الليبية بالخارج،بالتنسيق مع الملحقية الأكاديمية بأنقرة والقنصلية الليبية بإسطنبول بدولة تركيا.

كما باشرت اللجنة فور وصولها توزيع وشحن كافة الأسئلة للملحقيات الأكاديمية بالسفارات الليبية في 34 دولة، كما ستقوم اللجنة بالمتابعة والتواصل مع كافة اللجان المشكلة لإجراء الامتحانات بكافة المدارس وضمان استلامها لأسئلة الامتحانات التي سيتم إجراؤها يوم الإثنين القادم.

وضمن هذا السياق، تقدمت إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بالشكر والتقدير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه وحرصه على ضمان نجاح الامتحانات، وللملحقية الأكاديمية بأنقرة والقنصلية الليبية بإسطنبول بدولة تركيا على تعاونهم وتقديمهم التسهيلات والخدمات لإنجاح عمل اللجنة، مطمئنةً الطلاب إلى أن كافة أسئلة الامتحانات سيتم استلامها وتوزيعها في موعدها.

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