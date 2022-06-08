بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 08 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 08 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء صيفية هذا اليوم على أغلب المناطق، بينما تسجل درجات الحرارة تراجع بدايةً من يوم الجمعة على أقصى الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً علي بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29-33)مْ على المناطق الساحلية, ومابين(36–42)مْ على الدواخل، وتتراجع من يوم الجمعة.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ، وتسجل علي جالو والجغبوب مابين (39-42)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر أحياناُ على غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-43)مْ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-42) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:13)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).