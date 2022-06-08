أجواء صيفية على أغلب مناطق ليبيا

العنوان-طرابلس

تبقى الأجواء صيفية اليوم الأربعاء على أغلب المناطق، بينما تسجل درجات الحرارة تراجع بدايةً من يوم الجمعة على أقصى الشمال الغربي.

وتكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر أحياناً علي بعض المناطق.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(29-33)مْ على المناطق الساحلية, وما بين(36–42)مْ على الدواخل، وتتراجع من يوم الجمعة.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28-32)مْ، وتسجل علي جالو والجغبوب ما بين (39-42)مْ.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر أحياناُ على غات.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(38-43)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

وفي الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(39-42) مْ.