وليامز تشدد على أهمية الحفاظ على الاستقرار وتثني على جهود لجنة “5+5”

العنوان-طرابلس

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض في ليبيا.

وجاء ذلك خلال رئاستها الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا في تونس، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع فرنسا، وبحضور كافة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

وبحسب تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الأربعاء، قالت وليامز: “أجرينا نقاشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح، وسبل المضي قدما بالنسبة لعمل لجنة (5+5)”.

كما شددت المستشارة الأممية على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض، مقدمة تهانيها إلى أعضاء اللجنة على ما جرى إنجازه حتى الآن.

وشاركت وليامز في اجتماع ممثلين عن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا.

وأعربت وليامز عن “امتنانها لهم على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين، وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم”.