بحضور أممي ودولي.. لجنة 5+5 تجتمع في تونس

عقدت جلسة، الثلاثاء، في تونس الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، بحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وفرنسا والاتحاد الإفريقي.

وناقشت الجلسة مسألة مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح وسبل المضي قدمًا بالنسبة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

من جانبها، شددت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض، وأعربت عن تهنئتها لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على ما تم إنجازه حتى الآن، بحسب ما جاء في تغريدة لها.

وكان أعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة الشرقية قد علقوا في وقت سابق أعمالهم في اللجنة المشتركة، قبل أن يجتمعوا مجددًا في مايو الفائت على هامش ملتقى أشرفت على تنظيمه الأمم المتحدة ودول أوروبية، في إسبانيا؛ لبحث مسألة تفكيك التشكيلات المسلحة وانفلات السلاح في ليبيا.

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