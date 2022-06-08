الارصاد: اجواء صيفية وامطار خفيفة… والحرارة تتراجع الجمـعة بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 01/ 06 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تبقى صيفية هذا اليوم على معظم مناطق ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق الساحلية مابين (29–34)مْ، ومابين (37–42)مْ على مناطق الوسط والجنوب.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة تراجع بدايةً من يوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم السبت أغلب مناطق الشمال.

ومن المتوقع بحسب التقرير تكاثر السحب من مساء اليوم على بعض المناطق الغربية مع إحتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من المطر على الجبل الغربي وجنوبه – غات – القريات والحمادة. والله اعلــــم.