حملة في غريان لمواجهة «اللشمانيا»

أعلنت بلدية غريان عزمها تنفيذ حملة رش مبيدات للقضاء على نواقل مرض «اللشمانيا» من ذبابة الرمل والقوارض، في مناطق «جندوبة، والكليبة، والقضامة، وغوط الريح، وفوار غني».

وسينفذ الحملة فريق إدارة الإصحاح البيئي بالبلدية، بالتنسيق والتعاون مع بلدية الأصابعة، ومكتب الإصحاح البيئي الأصابعة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ودعت البلدية المواطنين ومربي النحل والأغنام والدواجن إلى الابتعاد عن أماكن الرش، حيث تبدأ الحملة مساء اليوم الأربعاء.