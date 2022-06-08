وليامز: المراقبون أعربوا عن التزامهم بتفعيل الخطوات المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار

العنوان-تونس

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن المراقبين الليبيين والدوليين أعربوا عن التزامهم بتنفيذ الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وليامز في تغريدة لها اليوم الأربعاء: “في تونس أيضا، سُعدتُ بالانضمام لاجتماع فريق المراقبين الليبيين والدوليين لوقف إطلاق النار في اجتماعهم الأول بشكل مباشر، وقد أبدوا حماس والتزاما نحو تفعيل الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وترأست وليامز الثلاثاء، الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا في تونس، بالتعاون مع فرنسا، وحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

وأكدت، في كلمة لها خلال الاجتماع، على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض في ليبيا، مشيرة إلى أن المحادثات تناولت مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح، وسبل المضي قدما بالنسبة لعمل لجنة “5+5”.

وشاركت وليامز في اجتماع ممثلين عن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا.

وأعربت عن امتنانها لهم على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين، وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم.