مركز سبها الطبي: معظم أصحاب الأمراض المعدية المترددين المركز من الجنسيات الأفريقية

ليبيا – قالت الناطق باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري إن معظم أصحاب الأمراض المعدية المترددين على مركز سبها الطبي هم من الجنسيات الإفريقية الوافدة إلى لبلاد ومواطنون قدموا من الخارج.

الماهري وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الثلاثاء، أوضحت أن المرضى من الجنسيات الإفريقية لا يحبون دخول المستشفيات والمراكز الصحية، ولكن عندما تسوء صحة المريض يصبح القدوم إلى المستشفى أمرًا مفروضًا عليه.

وأضافت: “عندما يحمل الوافدون من الخارج أمراضًا معدية وسريعة الانتقال يكون من المحتمل ظهور إصابة جديدة خاصة بمرض الملاريا”.

الماهري نوهت إلى أن المركز يستقبل كل الحالات ومن كل الجنسيات، ويُؤْوي المريض بإجراءات خاصة، فالمواطن له إجراءات دخول تختلف عن الأجنبي، ولكن الرعاية متساوية.

وأكدت عدم وجود أي وفيات من الملاريا إلى حد الآن، لافتةً إلى أن أطباء مركز مكافحة الأمراض سبها على تواصل مع بعض الأطباء للاستشارة الطبية لمثل هذه الحالات.

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